Семи мужчинам объявили подозрение в организации незаконного референдума "ЛНР"
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. Семерым организаторам псевдореферендума в Луганской области объявлено о подозрении в совершении преступления. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"Оперативники спецслужбы установили, что в мае 2014 семь местных жителей приняли активное участие в организации работы так называемых "избирательных участков" в населённых пунктах Новоайдарского, Попаснянского районов и в городе Новодружеск. Также злоумышленники проводили антиукраинскую агитацию среди жителей региона в поддержку террористической организации "ЛНР", - говорится в сообщении.
По данным правоохранителей, с начала этого года следователи СБУ завершили досудебное расследование и направили в суд обвинительные материалы в отношении всех фигурантов дел. Среди подозреваемых, в частности, жительница Новодружеска, была задержана сотрудниками украинской спецслужбы после того, как четыре года скрывалась от правоохранительных органов на территории РФ.
Злоумышленникам объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УКУ.
Как сообщал УНН, в январе жительнице Луганщины объявили подозрение в организации референдума "ЛНР".