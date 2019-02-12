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Сімом чоловікам оголосили підозру в організації незаконного референдуму "ЛНР"

Сімом чоловікам оголосили підозру в організації незаконного референдуму "ЛНР"

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 лютого. УНН. Сімом організаторам псевдореферендуму у Луганській області оголошено про підозру в скоєнні злочину. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу СБУ.

"Оперативники спецслужби встановили, що у травні 2014 року сім місцевих жителів взяли активну участь в організації роботи так званих "виборчих дільниць" у населених пунктах Новоайдарського, Попаснянського районів та у місті Новодружеськ. Також зловмисники проводили антиукраїнську агітацію серед мешканців регіону на підтримку терористичної організації "ЛНР", - йдеться у повідомленні.

За даними правоохоронців, з початку цього року слідчі СБУ завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальні матеріали стосовно всіх фігурантів справ. Серед підозрюваних, зокрема, мешканка Новодружеська, затримана співробітниками української спецслужби після того як чотири роки переховувалася від правоохоронців на території РФ.

Зловмисникам оголошено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110 (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) ККУ.

Як повідомляв УНН, у січні жительці Луганщини оголосили підозру в організації референдуму "ЛНР".

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