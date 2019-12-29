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Семейным фермерским хозяйствам с 1 января будут оказывать финпомощь

Семейным фермерским хозяйствам с 1 января будут оказывать финпомощь

Киев  •  УНН

 • 14947 просмотра

КИЕВ. 1 января. УНН. С 1 января 2020 семейные фермерские хозяйства получат дополнительную финансовую поддержку, сообщает УНН.

Постановлением КМУ № 565 утвержден Порядок предоставления семейным фермерским хозяйствам дополнительной финансовой поддержки. Постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.

Право на получение доплаты имеют члены/председатель семейного фермерского хозяйства без статуса юридического лица, которое образовано в соответствии с Законом о фермерском хозяйстве и зарегистрировано плательщиком единого налога четвертой группы.

Для получения доплаты следует обратиться в налоговую по месту регистрации.

Но не имеют права на получение доплаты члены/председатель семейного фермерского хозяйства, которые подлежат страхованию на других основаниях или освобождаются от уплаты ЕСВ и не принимают добровольного участия в системе общеобязательного государственного социального страхования.

Для получения доплаты председатель семейного фермерского хозяйства подает не позднее чем за 5 рабочих дней до начала месяца в налоговый орган по месту своего учета (как плательщика ЕСВ) соответствующие заявления от себя и всех членов семейного фермерского хозяйства. Заявлениям председатель фермерского хозяйства добавляет копию договора (декларации) о создании семейного фермерского хозяйства.

Право на получение доплаты возникает с 1 числа месяца, следующего за месяцем подачи заявления.

По итогам календарного года члены/председатель семейного фермерского хозяйства платят взнос с суммы дохода (прибыли), полученного от осуществления их деятельности, в сроки, предусмотренные Законом о ЕСВ, уменьшенный на сумму доплаты, выплаченной за счет бюджетных средств.

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