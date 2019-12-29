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Сімейним фермерським господарствам з 1 січня надаватимуть фіндопомогу

Сімейним фермерським господарствам з 1 січня надаватимуть фіндопомогу

Київ • УНН

 • 14947 перегляди

КИЇВ. 1 січня. УНН. З 1 січня 2020 року сімейні фермерські господарства отримають додаткову фінансову підтримку, повідомляє УНН.

Постановою КМУ № 565 затверджено Порядок надання сімейним фермерським господарствам додаткової фінансової підтримки. Постанова набуває чинності з 1 січня 2020 року.

Право на отримання доплати мають члени/голова сімейного фермерського господарства без статусу юридичної особи, яке утворене відповідно до Закону про фермерське господарство та зареєстроване платником єдиного податку четвертої групи.
Для отримання доплати слід звернутися до податкової за місцем реєстрації.

Але не мають права на отримання доплати члени/голова сімейного фермерського господарства, які підлягають страхуванню на інших підставах або звільняються від сплати ЄСВ та не беруть добровільної участі у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Для отримання доплати голова сімейного фермерського господарства подає не пізніше ніж за 5 робочих днів до початку місяця до податкового органу за місцем свого обліку (як платника ЄСВ) відповідні заяви від себе та всіх членів сімейного фермерського господарства. До заяв голова фермерського господарства додає копію договору (декларації) про утворення сімейного фермерського господарства.

Право на отримання доплати виникає з 1 числа місяця, наступного за місяцем подання заяви.

За підсумками календарного року члени/голова сімейного фермерського господарства сплачують внесок із суми доходу (прибутку), отриманого від провадження їх діяльності, у строки, передбачені Законом про ЄСВ, зменшений на суму доплати, виплаченої за рахунок бюджетних коштів.

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