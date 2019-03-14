Семейная политика становится приоритетом власти - Павел Унгурян

Такое решение правительства стало первым ответом на требования участников Всеукраинского форума семьи, который состоялся 1 марта в Киеве. Участники форума приняли резолюцию и призвали руководство государства, правительство поддержать принятие государственных программ, направленных на преодоление демографического кризиса в Украине и осуществления активной семейной политики и тому подобное.

Денежную выплату будут получать семьи, в которых рождается третий, четвертый и последующие дети. Начать выплату такой социальной помощи предлагают с 1 апреля 2019 года.

По расчетам Министерства социальной политики Украины, с 1 апреля государственную помощь получат многодетные семьи - 158,8 тыс детей до шестилетнего возраста (учитывая третьего и последующих детей). Для выплаты этого пособия понадобится по 200 000 000 гривен в месяц.

"Чрезвычайно важно принятие такого решения именно сейчас, в условиях экономического и демографического кризиса: с каждым годом растет статистика разводов, безработицы, трудовой миграции населения, уменьшается рождаемость и увеличивается смертность. Поэтому поддержка государством украинских семей и содействие мейнстрима многодетности пока так необходима. Защита института семьи должно быть одним из самых высоких приоритетов государства! " - комментирует координатор Национального семейного движения Украины, народный депутат Украины Павел Унгурян.