Семь клубов прошли в топ-8 Кубка Украины по баскетболу

Киевский "Будивельник" после ничьей в первой игре против "Кремня" (66:66), взял верх над оппонентом с результатом 67:50. БК "БИПА" из Одессы после 3-очковой победы в гостях над "Химик-2" обыграл оппонентов на своем паркете 83:69 и прошел в следующий раунд соревнований.

Вашему вниманию результаты других противостояний:

"Кривбасс" - "Говерла" - 82:61, 93:55;

"Запорожье-ZOG" - "Каштан" - 89:84, 94:64;

"Николаев" - "Волиньбаскет" - 65:52, 73:70;

"Черкасские Мавпы" - БК "Золотой Век" - 124: 91, 86:71;

"Днепр" - "Политехник" - 93:82, 84:55.

Напомним, что последний участник следующей стадии Кубка Украины станет известен после ответного матча между действующим чемпионом Украины "Химиком" и любительским клубом из Киева "МАУП". В первом противостоянии в Киеве "Химик" победил 76:60.

Как сообщал УНН, БК "Днепр" проходит в следующий тур Кубка Украины.