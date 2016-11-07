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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
2 квітня, 19:23 • 22717 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 46102 перегляди

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Сім клубів пройшли у топ-8 Кубка України з баскетболу

Сім клубів пройшли у топ-8 Кубка України з баскетболу

Київ • УНН

 • 7937 перегляди

КИЇВ. 7 листопада. УНН. В рамках 1/8 фіналу Кубка України з баскетболу відбувся ряд поєдинків у відповідь за підсумком яких визначилися учасники наступної стадії боротьби за трофей, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ФБУ.

Київський "Будівельник" після нічиї у першій грі проти "Кремня" (66:66), взяв гору над опонентом з результатом 67:50. БК "БІПА" з Одеси після 3-очкової перемоги в гостях над "Хімік-2", обіграв опонентів на власному паркеті 83:69 та пройшов у наступний раунд змагань.

До вашої уваги результати інших протистоянь:

"Кривбас" – "Говерла" – 82:61, 93:55;

"Запоріжжя-ZOG" – "Каштан" – 89:84, 94:64;

"Миколаїв" – "Волиньбаскет" – 65:52, 73:70;

"Черкаські Мавпи" – БК "Золотой Век" – 124:91, 86:71;

"Дніпро" – "Політехнік" – 93:82, 84:55.

Нагадаємо, що останній учасник наступної стадії Кубка України стане відомим після матчу-відповіді між чинним чемпіоном України "Хіміком" та аматорським клубом з Києва "МАУП". У першому протистоянні в Києві "Хімік" переміг 76:60.

Як повідомляв УНН, БК “Дніпро” проходить в наступний тур Кубка України.

Українські Національні Новини

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