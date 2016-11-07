Сім клубів пройшли у топ-8 Кубка України з баскетболу
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. В рамках 1/8 фіналу Кубка України з баскетболу відбувся ряд поєдинків у відповідь за підсумком яких визначилися учасники наступної стадії боротьби за трофей, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ФБУ.
Київський "Будівельник" після нічиї у першій грі проти "Кремня" (66:66), взяв гору над опонентом з результатом 67:50. БК "БІПА" з Одеси після 3-очкової перемоги в гостях над "Хімік-2", обіграв опонентів на власному паркеті 83:69 та пройшов у наступний раунд змагань.
До вашої уваги результати інших протистоянь:
"Кривбас" – "Говерла" – 82:61, 93:55;
"Запоріжжя-ZOG" – "Каштан" – 89:84, 94:64;
"Миколаїв" – "Волиньбаскет" – 65:52, 73:70;
"Черкаські Мавпи" – БК "Золотой Век" – 124:91, 86:71;
"Дніпро" – "Політехнік" – 93:82, 84:55.
Нагадаємо, що останній учасник наступної стадії Кубка України стане відомим після матчу-відповіді між чинним чемпіоном України "Хіміком" та аматорським клубом з Києва "МАУП". У першому протистоянні в Києві "Хімік" переміг 76:60.
Як повідомляв УНН, БК “Дніпро” проходить в наступний тур Кубка України.