Силовиков стянули к зданию, где запланировано рассмотрение представление на Холодницкого
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. К зданию Национальной Академии прокуратуры Украины, в которой КДКП рассмотрит дисциплинарное представление Генерального прокурора Юрия Луценко на руководителя Специальной антикоррупционной прокуратуры НазараХолодницкого, стянули силовиков. Об этом сообщает корреспондент УНН.
В частности, в помещение прибыли около 40 человек подразделения полиции особого назначения "КОРД" и сотрудники патрульной полиции. Также с самого утра здание проверяли Управление государственной охраны и кинологи.
Стоит отметить, что на заседание прибыли активисты из общественных организаций.
Добавим, 26 июля КДКП будет рассматривать вывод своего представителя по дисциплинарным жалобам Генерального прокурора Юрия Луценко и директора НАБУ Артема Сытника о наличии дисциплинарного проступка в действиях Холодницкого.
В НАБУ заявили, что КДКП должна рекомендовать Совету прокуроров уволить Холодницкого.