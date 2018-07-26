Силовиків стягнули до будівлі, де заплановано розгляд подання на Холодницького
Київ • УНН
КИЇВ. 26 липня. УНН. До будівлі Національної Академії прокуратури України, у якій КДКП розгляне дисциплінарне подання Генерального прокурора Юрія Луценка на керівника Спеціальної антикорупційної прокуратури Назара Холодницького, стягнули силовиків. Про це повідомляє кореспондент УНН.
Зокрема, до приміщення прибули близько 40 осіб підрозділу поліції особливого призначення "КОРД" та працівники патрульної поліції. Також з самого ранку будівлю перевіряли Управління державної охорони та кінологи.
Варто зазначити, що на дисциплінарне засідання прибули активісти з громадських організацій.
Додамо, 26 липня КДКП розглядатиме висновок свого представника за дисциплінарними скаргами Генерального прокурора Юрія Луценка та директора НАБУ Артема Ситника про наявність дисциплінарного проступку в діях Холодницького.
У НАБУ заявили, що КДКП повинна рекомендувати Раді прокурорів звільнити Холодницького.