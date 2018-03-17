Силовики не дают сторонникам Саакашвили установить сцену для антипрезидентского марша
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Правоохранительные органы не позволили активистам “Движения новых сил” установить в Киеве сцену для запланированного на 18 марта марша за отставку Президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщает УНН со ссылкой на онлайн-трансляцию.
Грузовик с оборудованием окружили Европейской площади правоохранители и сейчас препятствуют установлению сцены на Майдане.
Открытого противостояния между силовиками и активистами нет. Ситуация стабильная.