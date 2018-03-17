Силовики не дають прихильникам Саакашвілі встановити сцену до антипрезидентського маршу
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Правоохоронні органи не дозволили активістам “Руху нових сил” встановити у Києві сцену для запланованого на 18 березня маршу за відставку Президента України Петра Порошенка. Про це інформує УНН з посиланням на онлайн-трансляцію.
Вантажівку з обладнанням оточили на Європейській площі правоохоронці і наразі перешкоджають встановленню сцени на Майдані.
Відкритого протистояння між силовиками та активістами немає. Ситуація стабільна.