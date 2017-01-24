Сильный ураган перекинулся из США на Кубу
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Ураган, который ранее унес жизни почти двух десятков человек в штате Джорджия на юге США, перекинулся на Кубу. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Как отмечает издание, в понедельник из-за сильных ветров и волны была затоплена часть Гаваны.
По данным метеорологического института Кубы, волны начали подниматься во второй половине дня.
Отмечается, что сильные волны и ветры пришли из Южной Каролины.
Также сообщается, что порывы ветра на Кубе были оценены в 60 км (37 миль) в час.
По данным местных СМИ, волны Карибского моря достигли домов, расположенных вдоль береговой линии Гаваны. Однако, эвакуацию ни жителей, ни туристов не проводили.
Напомним, из-за экстремальных погодных условий в американских штатах Джорджия и Миссисипи погибли около 20 человек.
Как сообщал УНН, в течение выходных на территории штата было зафиксировано 11 торнадо.