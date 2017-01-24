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Сильный ураган перекинулся из США на Кубу

Сильный ураган перекинулся из США на Кубу

Киев • УНН

 • 8109 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. Ураган, который ранее унес жизни почти двух десятков человек в штате Джорджия на юге США, перекинулся на Кубу. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Как отмечает издание, в понедельник из-за сильных ветров и волны была затоплена часть Гаваны.

По данным метеорологического института Кубы, волны начали подниматься во второй половине дня.

Отмечается, что сильные волны и ветры пришли из Южной Каролины.

Также сообщается, что порывы ветра на Кубе были оценены в 60 км (37 миль) в час.

По данным местных СМИ, волны Карибского моря достигли домов, расположенных вдоль береговой линии Гаваны. Однако, эвакуацию ни жителей, ни туристов не проводили.

Напомним, из-за экстремальных погодных условий в американских штатах Джорджия и Миссисипи погибли около 20 человек.

Как сообщал УНН, в течение выходных на территории штата было зафиксировано 11 торнадо.

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