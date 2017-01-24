Сильний ураган перекинувся із США на Кубу
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Ураган, який раніше забрав життя майже двох десятків людей у штаті Джорджія на півдні США, перекинувся на Кубу. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
Як зазначає видання, у понеділок через сильні вітри та хвилі було затоплено частину Гавани.
За даними метеорологічного інституту Куби, хвилі почали підніматися у другій половині дня.
Наголошується, що сильні хвилі і вітри прийшли з Південної Кароліни.
Також повідомляється, що пориви вітру на Кубі були оцінені в 60 км (37 миль) на годину.
За даними місцевих ЗМІ, хвилі Карибського моря досягли будинків, розташованих уздовж берегової лінії Гавани .Проте, евакуацію ні жителів, ні туристів не проводили.
Нагадаємо, через екстремальні погодні умови в американських штатах Джорджія й Міссісіпі загинуло близько 20 людей.
Як повідомляв УНН, протягом вихідних на території штату було зафіксовано 11 торнадо.