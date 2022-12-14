Сильный шторм надвигается на США. Ненастье ударит ливнями, снегопадами и торнадо

ukru
Эксклюзив
16:00 • 52322 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14:57 • 116076 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14:16 • 123468 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

13:40 • 107354 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
13:04 • 102247 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Эксклюзив
12:17 • 86523 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

14 марта, 10:03 • 110498 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 135887 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Эксклюзив
14 марта, 06:00 • 122938 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 136673 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

14 марта, 09:07 • 132307 просмотра
В Одессе неизвестный застрелил активиста Ганула. Стрелок скрылся

В Одессе неизвестный застрелил активиста Ганула. Стрелок скрылся

14 марта, 09:19 • 128411 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 113959 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

12:29 • 63880 просмотра
Завершение отопительного сезона в Украине: какая ситуация в регионах по состоянию на 14 марта

Завершение отопительного сезона в Украине: какая ситуация в регионах по состоянию на 14 марта

13:57 • 52453 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 225958 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 256554 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 195141 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 200635 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 236042 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

12:29 • 63880 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 113959 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 118267 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 125879 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 141047 просмотра
Актуальное
Сильный шторм надвигается на США. Ненастье ударит ливнями, снегопадами и торнадо

Сильный шторм надвигается на США. Ненастье ударит ливнями, снегопадами и торнадо

Киев • УНН

 • 712082 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Смертоносная штормовая система охватила практически все восточные штаты Америки. Ненастье грозит новыми торнадо, ледяным дождем и перебоями в подаче электроэнергии. Об этом УНН пишет ссылаясь на CNN.

Детали

В северных и центральных высокогорных районах ожидается метель и снегопад, по данным Центра прогнозирования штормов.

"Вдоль побережья Мексиканского залива сильны торнадо, разрушительные ветры и большой град могут затронуть мост, включая Новый Орлеан и Батон-Руж, Луизиана, а также город Мобил, штат Алабама", - говорится в предупреждении синоптиков.

На Верхнем Среднем Западе ожидается сильный снег и местами дождь.

По словам метеоролога Национальной метеорологической службы Билла Тейлора, в Небраске "ураган, который бывает один раз в пять лет", начавшийся во вторник, продлится до конца недели.

Предупреждения о снежной буре действуют во всех частях Небраски, и несколько дорог закрыто, в том числе все дороги из Небраски в Колорадо, сообщило министерство транспорта штата.

Жителей предупредили о почти нулевой видимости, что затрудняет передвижение, а также возможные разрозненные отключения электроэнергии.

По крайней мере, пять торнадо были подтверждены в Техасе во время шторма во вторник, по данным Национальной службы погоды в Форт-Уэрте.

Три торнадо прошли в округе Таррант, сильнейший из которых имел рейтинг EF-1.

Метеослужба сообщила, что в округе Уайз также был торнадо EF-2, а также торнадо к западу от Парижа. В среду в этих общинах будет проведено обследование ущерба. Основываясь на сообщениях радаров и сообщениях о повреждениях, Национальная метеорологическая служба заявила, что во вторник в Техасе могло быть до 12 торнадо, которые они еще не подтвердили.

Во вторник штормы в Оклахоме и районе Даллас-Форт-Уэрт ранили по меньшей мере семь человек. 

Тем временем новый шторм, порожденный системой, как ожидается, обрушится на районы Средней Атлантики до четверга, по данным Центра прогнозирования погоды, и к концу недели ударит по северо-восточному побережью.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы