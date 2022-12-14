Сильный шторм надвигается на США. Ненастье ударит ливнями, снегопадами и торнадо
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Смертоносная штормовая система охватила практически все восточные штаты Америки. Ненастье грозит новыми торнадо, ледяным дождем и перебоями в подаче электроэнергии. Об этом УНН пишет ссылаясь на CNN.
Детали
В северных и центральных высокогорных районах ожидается метель и снегопад, по данным Центра прогнозирования штормов.
"Вдоль побережья Мексиканского залива сильны торнадо, разрушительные ветры и большой град могут затронуть мост, включая Новый Орлеан и Батон-Руж, Луизиана, а также город Мобил, штат Алабама", - говорится в предупреждении синоптиков.
На Верхнем Среднем Западе ожидается сильный снег и местами дождь.
По словам метеоролога Национальной метеорологической службы Билла Тейлора, в Небраске "ураган, который бывает один раз в пять лет", начавшийся во вторник, продлится до конца недели.
Предупреждения о снежной буре действуют во всех частях Небраски, и несколько дорог закрыто, в том числе все дороги из Небраски в Колорадо, сообщило министерство транспорта штата.
Жителей предупредили о почти нулевой видимости, что затрудняет передвижение, а также возможные разрозненные отключения электроэнергии.
По крайней мере, пять торнадо были подтверждены в Техасе во время шторма во вторник, по данным Национальной службы погоды в Форт-Уэрте.
Три торнадо прошли в округе Таррант, сильнейший из которых имел рейтинг EF-1.
Метеослужба сообщила, что в округе Уайз также был торнадо EF-2, а также торнадо к западу от Парижа. В среду в этих общинах будет проведено обследование ущерба. Основываясь на сообщениях радаров и сообщениях о повреждениях, Национальная метеорологическая служба заявила, что во вторник в Техасе могло быть до 12 торнадо, которые они еще не подтвердили.
Во вторник штормы в Оклахоме и районе Даллас-Форт-Уэрт ранили по меньшей мере семь человек.
Тем временем новый шторм, порожденный системой, как ожидается, обрушится на районы Средней Атлантики до четверга, по данным Центра прогнозирования погоды, и к концу недели ударит по северо-восточному побережью.