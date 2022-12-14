Сильний шторм насувається на США. Негода вдарить зливами, снігопадами та торнадо
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Смертоносна штормова система охопила практично всі східні штати Америки. Негода загрожує новими торнадо, крижаним дощем та перебоями у подачі електроенергії. Про це УНН пише посилаючись на CNN.
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У північних і центральних високогірних районах очікується хуртовина та снігопад, за даними Центру прогнозування штормів.
"Уздовж узбережжя Мексиканської затоки сильні торнадо, руйнівні вітри і великий град можуть торкнутися міст, включаючи Новий Орлеан і Батон-Руж, Луїзіана, а також місто Мобіл, штат Алабама", - йдеться у попередженні синоптиків.
На Верхньому Середньому Заході очікується сильний сніг та подекуди дощ.
За словами метеоролога Національної метеорологічної служби Білла Тейлора, у Небрасці "ураган, який буває один раз на п'ять років", що розпочався у вівторок, триватиме до кінця тижня.
Попередження про снігову бурю діють у всіх частинах Небраски, і кілька доріг закрито, у тому числі всі дороги з Небраски до Колорадо, повідомило міністерство транспорту штату.
Жителів попередили про майже нульову видимість, що ускладнює пересування, а також можливі розрізнені відключення електроенергії.
Принаймні п'ять торнадо були підтверджені в Техасі під час шторму у вівторок, за даними Національної служби погоди у Форт-Уерті.
Три торнадо відбулися в окрузі Таррант, найсильніший із яких мав рейтинг EF-1.
Метеослужба повідомила, що в окрузі Уайз також був торнадо EF-2, а також торнадо на захід від Парижа. У середу в цих громадах буде проведено обстеження збитків. Ґрунтуючись на повідомленнях радарів та повідомленнях про пошкодження, Національна метеорологічна служба заявила, що у вівторок у Техасі могло бути до 12 торнадо, які вони ще не підтвердили.
У вівторок шторми в Оклахомі та районі Даллас-Форт-Уерт поранили щонайменше семеро людей.
Тим часом новий шторм, породжений системою, як очікується, обрушиться на райони Середньої Атлантики до четверга, за даними Центру прогнозування погоди, і до кінця тижня вдарить по північно-східному узбережжю.