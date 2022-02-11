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15 марта, 19:03 • 105213 просмотра

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Сильный ход: Украина оценила ответ ЕС на требования безопасности России

Сильный ход: Украина оценила ответ ЕС на требования безопасности России

Киев • УНН

 • 40890 просмотра

КИЕВ. 11 февраля. УНН. Чем больше Россия пытается разделить Европу, тем более объединенной та становится. Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя коллективный ответ ЕС на российские “предложения по безопасности”, пишет УНН.

Цитата:

“Отличный и сильный ход Жозепа Борреля и 27 стран-членов ЕС. Чем больше Россия пытается разделить Европу, тем более объединенной становится Европа. В принципе, единственная эффективная стратегия при общении с агрессивной Россией”, — написал министр в Twitter.

Ранее

Накануне Европейский Союз направил единое письмо в ответ на предложения России всем государствам-членам по безопасности. Письмо было направлено Верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.

Как писали СМИ со ссылкой на дипломатов, “письма, отправленные Лавровым, рассматривались как способ расколоть блок из 27 стран, которые по-разному относятся к Москве, на фоне того, как он рассматривает возможность введения экономических санкций против России в случае нового украинского конфликта” .

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Главное требование главы Кремля заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

Россия выставила ряд требований по так называемым "гарантиям безопасности" к США и НАТО. В частности, это касается сокращения американских войск и вооружений в Европе, а также отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток за счет приема в НАТО Украины и Грузии. Серия переговоров, которая состоялась в Женеве, Брюсселе и Вене в январе, закончилась, по словам Москвы, "безуспешно", что увеличивает риск эскалации конфликта вокруг Украины. Тем не менее, Москва ждала и письменных ответов, которые США и НАТО передали РФ 26 января. После этого президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не увидела в ответе Запада относительно "гарантий безопасности" учета трех ключевых требований, включая нерасширение НАТО.

Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения. Россия отрицает планы вторжения.

Украинские Национальные Новости

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