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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Шахед-136

Сильний хід: Україна оцінила відповідь ЄС на вимоги безпеки Росії

Сильний хід: Україна оцінила відповідь ЄС на вимоги безпеки Росії

Київ • УНН

 • 40896 перегляди

КИЇВ. 11 лютого. УНН. Чим більше Росія намагається розділити Європу, тим більш об’єднаною та стає. Таку заяву зробив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, коментуючи колективну відповідь ЄС на російські “пропозиції щодо безпеки”, пише УНН.

Цитата:

“Відмінний та сильний хід Жозепа Борреля та 27 країн-членів ЄС. Чим більше Росія намагається розділити Європу, тим об’єднанішою стає Європа. В принципі, єдина ефективна стратегія спілкування з агресивною Росією”, — написав міністр у Twitter.

Раніше

Напередодні Європейський Союз надіслав єдиного листа у відповідь на пропозиції Росії всім державам-членам з безпеки. Лист був надісланий Верховним представником Євросоюзу із закордонних справ та безпекової політики Жозепом Боррелем.

Як писали ЗМІ з посиланням на дипломатів, “листи, надіслані Лавровим, розглядалися як спосіб розколоти блок із 27 країн, які по-різному ставляться до Москви, на тлі того, як він розглядає можливість запровадження економічних санкцій проти Росії у разі нового українського конфлікту” .

Контекст

Українська влада та західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.

Головна вимога голови Кремля полягає в гарантіях від США та їхніх союзників, що НАТО не розширюватиметься далі на схід і не розгорне там системи озброєння, які Росія вважає загрозою.

Росія виставила низку вимог щодо так званих "гарантій безпеки" до США та НАТО. Зокрема, це стосується скорочення американських військ та озброєнь у Європі, а також відмови від подальшого розширення Північноатлантичного альянсу на схід за рахунок прийому до НАТО України та Грузії. Серія переговорів, що відбулася у Женеві, Брюсселі та Відні у січні, закінчилася, за словами Москви, "безуспішно", що збільшує ризик ескалації конфлікту навколо України. Проте, Москва чекала і на письмові відповіді, які США та НАТО передали РФ 26 січня. Після цього президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія не побачила у відповіді Заходу щодо "гарантій безпеки" обліку трьох ключових вимог, включаючи нерозширення НАТО.

Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення. Росія заперечує плани вторгнення.

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