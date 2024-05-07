Сильный ветер в Харькове повалил деревья и повредил крыши

В Харькове сильный ветер повалил более 10 деревьев. Кроме того, повреждены 18 кровель, передает УНН со ссылкой на Харьковский городской совет.

"Из-за непогоды по состоянию на 16:00 в Харькове упали 14 деревьев и 46 веток. Больше всего таких случаев - в Индустриальном и Салтовском районах. Коммунальщики распиливают и вывозят стволы, убирают листья и ветки", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным городского совета, было зафиксировано повреждение 18 кровель. Коммунальщики обследуют дома и устраняют аварийность.