Сильний вітер у Харкові повалив дерева та пошкодив дахи
Київ • УНН
Сильний вітер у Харкові повалив понад 10 дерев, пошкодив 18 дахів, комунальники прибирають повалені дерева та обстежують будівлі.
У Харкові сильний вітер повалив понад 10 дерев. Крім того, пошкоджено 18 покрівель, передає УНН із посиланням на Харківську міську раду.
"Через негоду станом на 16:00 в Харкові впали 14 дерев і 46 гілок. Найбільше таких випадків - в Індустріальному та Салтівському районах. Комунальники розпилюють та вивозять стовбури, прибирають листя та гілля", - йдеться у повідомленні.
Крім того, за даними міської ради, було зафіксовано пошкодження 18 покрівель. Комунальники обстежують будинки та усувають аварійність.