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Сильний вітер у Харкові повалив дерева та пошкодив дахи

Київ • УНН

 • 20364 перегляди

Сильний вітер у Харкові повалив понад 10 дерев, пошкодив 18 дахів, комунальники прибирають повалені дерева та обстежують будівлі.

У Харкові сильний вітер повалив понад 10 дерев. Крім того, пошкоджено 18 покрівель, передає УНН із посиланням на Харківську міську раду.

"Через негоду станом на 16:00 в Харкові впали 14 дерев і 46 гілок. Найбільше таких випадків - в Індустріальному та Салтівському районах. Комунальники розпилюють та вивозять стовбури, прибирають листя та гілля", - йдеться у повідомленні.

Крім того, за даними міської ради, було зафіксовано пошкодження 18 покрівель. Комунальники обстежують будинки та усувають аварійність.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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