Сильное задымление и заблокированная женщина в лифте - последствия пожара возле гостиницы во Львове
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. Во Львове под стенами отеля возник пожар. В результате здание было сильно задымлено, исчез "свет", а в лифте была заблокирована женщина, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы ГСЧС.
В ГСЧС сообщили, что 4 апреля в 16.05 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в г. Львов на ул. Коновальца, на территории отеля.
"Как выяснилось по прибытию на место вызова, на улице, под самим зданием, горели доски, из-за чего произошло сильное задымление отеля. В результате пожара произошло отключение электроэнергии, из-за чего перестал работать лифт, и из лифта не смогла выбраться женщина. Пожарно-спасательным отделением с помощью гидравлического инструмента проводились работы по открыванию дверей лифта и освобождено женщину, личность устанавливается", - говорится в сообщении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мебельная фабрика загорелась в Киевской области
Наряду со спасательной операцией пожарные проводили тушение пожара. В 16:28 пожарные локализовали пожар, и в 16:41 он полностью ликвидирован. В результате пожара огнем уничтожено доски и мусор на площади 30 кв.м. и повреждено рядом припаркованный автомобиль "Iveco".
К ликвидации пожара привлекли 8 человек и 2 единицы спецтехники.
На пожаре никто не пострадал. Причины и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются.