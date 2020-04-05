Сильне задимлення і заблокована жінка у ліфті - наслідки пожежі біля готелю у Львові
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. У Львові під стінами готелю виникла пожежа. У результаті будівля була сильно задимлена, зникло "світло", а у ліфті була заблокована жінка, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби ДСНС.
У ДСНС повідомили, що 4 квітня о 16.05 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про пожежу в м. Львів на вул. Коновальця, на території готелю.
“Як з’ясувалось по прибуттю на місце виклику, на вулиці, під самою будівлею, горіли дошки, через що відбулось сильне задимлення готелю. Внаслідок пожежі відбулось відключення електроенергії, через що перестав працювати ліфт, та з ліфту не змогла вибратись жінка. Пожежно-рятувальним відділенням за допомогою гідравлічного інструменту проводились роботи по відкриванню дверей ліфта та вивільнено жінку, особа встановлюється”, — йдеться у повідомленні.
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Поряд з рятувальною операцією вогнеборці проводили гасіння пожежі. О 16:28 вогнеборці локалізували пожежу, та о 16:41 повністю ліквідували. Внаслідок пожежі вогнем знищено дошки та сміття на площі 30 кв.м. та пошкоджено поруч припаркований автомобіль “Iveco”.
До ліквідації пожежі залучили 8 осіб та 2 одиниці спецтехніки.
На пожежі ніхто не постраждав. Причини та обставини виникнення пожежі встановлюються.