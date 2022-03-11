Силы сопротивления в Черниговской области освободили от оккупантов 5 населенных пунктов - командование "Север"

Цитата

"Силы сопротивления, действующие в Черниговской области, своими умелыми действиями, проявляя при этом незаурядную решительность, освободили 5 населенных пунктов от кацапской орды", - отметили в командовании.

Детали

Подразделения российской федерации, как указано, не в состоянии в полном объеме вести боевые действия. Существует паника среди офицерского состава, что их бросило высшее военно-политическое руководство. Морально-психологическое состояние солдат не способствует выполнению задач.

"И как результат имеем над нашими населенными пунктами Черниговской области государственные флаги Украины и два бронетранспортера, которые теперь будут служить на благо украинского народа", - добавили в командовании.

Дополнение

По данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты активно задействуют пропаганду на временно захваченных территориях. В Херсонской области создают свои комендатуры для поддержания “порядка” во временно занятых населенных пунктах. В Черниговской области враг несет существенные потери. При острой необходимости в пополнении подразделений, в Ростовской области РФ, оккупационные войска даже готовы брать в свои ряды заключенных.