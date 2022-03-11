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Сили спротиву на Чернігівщині звільнили від окупантів 5 населених пунктів - командування "Північ"

Сили спротиву на Чернігівщині звільнили від окупантів 5 населених пунктів - командування "Північ"

Київ • УНН

 • 189554 перегляди

КИЇВ. 11 березня. УНН. Сили спротиву на Чернігівщині звільнили 5 населених пунктів від російських окупантів, повідомляє оперативне командування "Північ", пише УНН.

Цитата

"Сили спротиву, що діють на Чернігівщині, своїми умілими діями, проявляючи при цьому неабияку рішучість, звільнили 5 населених пунктів від кацапської орди", - вказали у командуванні.

Деталі

Підрозділи російської федерації, як вказано, не спроможні в повному обсязі вести бойові дії. Існує паніка серед офіцерського складу, що їх кинуло вище військово-політичне керівництво. Морально-психологічний стан солдат не сприяє виконанню завдань.

"І як результат маємо над нашими населеними пунктами Чернігівщини державні прапори України і два бронетранспортери, які тепер будуть служити на благо українського народу", - додали у командуванні.

Доповнення

За даними Генштабу ЗСУ, російські окупанти активно задіюють пропаганду на тимчасово захоплених територіях. На Херсонщині створюють свої комендатури для підтримання “порядку” у тимчасово зайнятих населених пунктах. На Чернігівщині ворог несе суттєві втрати. За гострої необхідності у поповненні підрозділів, у Ростовській області РФ, окупаційні війська навіть готові брати у свої лави ув’язнених.

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