Силы рф на Луганщине пополнили отмобилизованные лица - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. В одно из подразделений оккупантов в Сватовском районе Луганщины прибыло пополнение из числа отмобилизованных лиц, сообщает Генштаб ВСУ, пишет УНН.
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"С целью пополнения потерь в живой силе, в одно из подразделений противника, действующего в Сватовском районе Луганской области, прибыло пополнение из числа отмобилизованных лиц.
Известно, что среди новоприбывшего личного состава, есть военнослужащие, которые проходили лечение и реабилитацию из-за психических расстройств", - говорится в сообщении.
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