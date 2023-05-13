Силы рф на Луганщине пополнили отмобилизованные лица - Генштаб

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КИЕВ. 13 мая. УНН. В одно из подразделений оккупантов в Сватовском районе Луганщины прибыло пополнение из числа отмобилизованных лиц, сообщает Генштаб ВСУ, пишет УНН.

Цитата

"С целью пополнения потерь в живой силе, в одно из подразделений противника, действующего в Сватовском районе Луганской области, прибыло пополнение из числа отмобилизованных лиц.

Известно, что среди новоприбывшего личного состава, есть военнослужащие, которые проходили лечение и реабилитацию из-за психических расстройств", - говорится в сообщении. 

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