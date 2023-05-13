Сили рф на Луганщині поповнили відмобілізовані особи - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. До одного з підрозділів окупантів у Сватівському районі Луганщини прибуло поповлення з числа відмобілізованих осіб, повідомляє Генштаб ЗСУ, пише УНН.
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"З метою поповнення втрат в живій силі, до одного із підрозділів противника, що діє у Сватівському районі Луганської області, прибуло поповнення із числа відмобілізованих осіб.
Відомо, що серед новоприбулого особового складу, є військовослужбовці, які проходили лікування та реабілітацію через психічні розлади", - йдеться у повідомлені.
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