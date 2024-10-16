Силы ПВО сбили еще 17 вражеских дронов, четыре - локально потеряны

По состоянию на 13 часов среды Силы обороны сбили 17 вражеских беспилотников, еще 4 локально потеряно. Всего в ночь на 16 октября из 136 ударных БПЛА сбито 68 БПЛА, сообщили в Воздушных силах ВСУ, передает УНН.

По состоянию на 13.00 ударные БпЛА в воздушном пространстве не наблюдаются. По обновленной информации сегодня Силами обороны Украины сбито еще 17 вражеских беспилотников, кроме того, четыре - локально потеряно.