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Котельные на альтернативных видах топлива, солнечные панели для детсадов - в Киевской области продолжается подготовка к зиме
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Котельные на альтернативных видах топлива, солнечные панели для детсадов - в Киевской области продолжается подготовка к зиме

Киев предлагает США и партнерам заключить соглашение о совместной защите в Украине критических ресурсов - Зеленский
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Киев предлагает США и партнерам заключить соглашение о совместной защите в Украине критических ресурсов - Зеленский

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Диктатура в комитете Гетманцева. Эксперт рассказал почему налоговый комитет Рады не реагирует на нарушения в ГНС
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Диктатура в комитете Гетманцева. Эксперт рассказал почему налоговый комитет Рады не реагирует на нарушения в ГНС

Киев предлагает разместить на своей территории комплексный неядерный стратегический пакет сдерживания - Зеленский
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Киев предлагает разместить на своей территории комплексный неядерный стратегический пакет сдерживания - Зеленский

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Оценка активов, переданных в АРМА, без осмотра может стать основанием для обжалования - адвокат
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Оценка активов, переданных в АРМА, без осмотра может стать основанием для обжалования - адвокат

Зеленский представил в Раде План победы: основные положения
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Зеленский представил в Раде План победы: основные положения

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Силы ПВО сбили еще 17 вражеских дронов, четыре - локально потеряны

Силы ПВО сбили еще 17 вражеских дронов, четыре - локально потеряны

Киев  •  УНН

16 октября 2024, 11:34  •  2165 просмотра

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Силы обороны Украины сбили 17 вражеских беспилотников, еще 4 локально потеряно. Всего в ночь на 16 октября из 136 ударных БпЛА сбито 68, потеряно 64, вернулись 2, попали 2.

По состоянию на 13 часов среды Силы обороны сбили 17 вражеских беспилотников, еще 4 локально потеряно. Всего в ночь на 16 октября из 136 ударных БПЛА сбито 68 БПЛА,  сообщили в Воздушных силах ВСУ, передает УНН

По состоянию на 13.00 ударные БпЛА в воздушном пространстве не наблюдаются. По обновленной информации сегодня Силами обороны Украины сбито еще 17 вражеских беспилотников, кроме того, четыре - локально потеряно.

- говорится в сообщении ПС ВСУ в Telegram. 

Поэтому в целом, в ночь на 16 октября 2024 года из 136 ударных БпЛА сбито - 68, локально потеряно - 64, вернулись в Россию - 2, попадание - 2.

В Черкасской области во время затяжной тревоги уничтожили 17 "шахедов"16 октября 2024, 10:41 • 4342 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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