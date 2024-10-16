Силы ПВО сбили еще 17 вражеских дронов, четыре - локально потеряны
Киев • УНН
Силы обороны Украины сбили 17 вражеских беспилотников, еще 4 локально потеряно. Всего в ночь на 16 октября из 136 ударных БпЛА сбито 68, потеряно 64, вернулись 2, попали 2.
По состоянию на 13 часов среды Силы обороны сбили 17 вражеских беспилотников, еще 4 локально потеряно. Всего в ночь на 16 октября из 136 ударных БПЛА сбито 68 БПЛА, сообщили в Воздушных силах ВСУ, передает УНН.
По состоянию на 13.00 ударные БпЛА в воздушном пространстве не наблюдаются. По обновленной информации сегодня Силами обороны Украины сбито еще 17 вражеских беспилотников, кроме того, четыре - локально потеряно.
Поэтому в целом, в ночь на 16 октября 2024 года из 136 ударных БпЛА сбито - 68, локально потеряно - 64, вернулись в Россию - 2, попадание - 2.
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