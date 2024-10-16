В Черкасской области во время затяжной тревоги уничтожили 17 "шахедов"

В Черкасской области было уничтожено 17 вражеских дронов типа "Shahed", информации о пострадавших или повреждения имущества не поступало, сообщил в среду глава Черкасской ОВА Игорь Табурец в Telegram, пишет УНН.

С отбоем, Черкащина! Небо над областью чистое. Еще с вечера вторника у нас была затяжная тревога из-за угрозы ударов с воздуха. Потом еще несколько. По предварительным данным, в пределах области наши защитники уничтожили 17 "шахедов". Информация о пострадавших или повреждениях имущества не поступала - написал Табурец.

По его словам, обследование территории продолжается.

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