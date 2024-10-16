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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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На Черкащині під час затяжної тривоги знищили 17 "шахедів"

Київ • УНН

 • 11998 перегляди

У Черкаській області протягом ночі було знищено 17 ворожих дронів типу "Шахед". За попередніми даними, інформації про постраждалих чи пошкодження майна не надходило, триває обстеження території.

На Черкащині під час затяжної тривоги знищили 17 "шахедів"

У Черкаській області було знищено 17 ворожих дронів типу "Shahed", інформації про постраждалих чи пошкодження майна не надходило, повідомив у середу голова Черкаської ОВА Ігор Табурець у Telegram, пише УНН.

З відбоєм, Черкащино! Небо над областю чисте. Ще з вечора вівторка ми мали затяжну тривогу через загрози ударів із повітря. Потому ще кілька. За попередніми даними, в межах області наші оборонці знищили 17 "шахедів". Інформація про потерпілих чи пошкодження майна не надходила

- написав Табурець.

З його слів, обстеження території триває.

ППО України знищила 51 ворожий безпілотник в різних областях16.10.24, 07:41 • 20613 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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