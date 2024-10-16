На Черкащині під час затяжної тривоги знищили 17 "шахедів"
Київ • УНН
У Черкаській області протягом ночі було знищено 17 ворожих дронів типу "Шахед". За попередніми даними, інформації про постраждалих чи пошкодження майна не надходило, триває обстеження території.
У Черкаській області було знищено 17 ворожих дронів типу "Shahed", інформації про постраждалих чи пошкодження майна не надходило, повідомив у середу голова Черкаської ОВА Ігор Табурець у Telegram, пише УНН.
З відбоєм, Черкащино! Небо над областю чисте. Ще з вечора вівторка ми мали затяжну тривогу через загрози ударів із повітря. Потому ще кілька. За попередніми даними, в межах області наші оборонці знищили 17 "шахедів". Інформація про потерпілих чи пошкодження майна не надходила
З його слів, обстеження території триває.
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