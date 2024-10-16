Сили ППО збили ще 17 ворожих дронів, чотири - локаційно втрачені
Київ • УНН
Сили оборони України збили 17 ворожих безпілотників. Загалом у ніч на 16 жовтня з 136 ударних БпЛА збито 68, втрачено 64, повернулись 2, влучили 2.
Станом на 13 годину середи Сили оборони знищили 17 російських дронів, випущених по Україні. Крім того, ще чотири БПЛА були локаційно втрачені. Загалом у ніч на 16 жовтня з 136 ударних БпЛА збито 68 БПЛА, повідомили в Повітряних силах ЗСУ, передає УНН.
Станом на 13.00 ударні БпЛА в повітряному просторі не спостерігаються. За оновленою інформацією сьогодні Силами оборони України збито ще 17 ворожих безпілотників, крім того, чотири – локаційно втрачено.
Тож загалом, у ніч на 16 жовтня сили оборони збили 68 ударних дронів із 136 локаційно втрачено – 64, повернулись у рф – два БПЛА, ще два - влучили.
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