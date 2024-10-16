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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Сили ППО збили ще 17 ворожих дронів, чотири - локаційно втрачені

Київ • УНН

 • 12896 перегляди

Сили оборони України збили 17 ворожих безпілотників. Загалом у ніч на 16 жовтня з 136 ударних БпЛА збито 68, втрачено 64, повернулись 2, влучили 2.

Сили ППО збили ще 17 ворожих дронів, чотири - локаційно втрачені

Станом на 13 годину середи Сили оборони знищили 17 російських дронів, випущених по Україні. Крім того, ще чотири БПЛА були локаційно втрачені. Загалом у ніч на 16 жовтня з 136 ударних БпЛА збито 68 БПЛА, повідомили в Повітряних силах ЗСУ, передає УНН

Станом на 13.00 ударні БпЛА в повітряному просторі не спостерігаються. За оновленою інформацією сьогодні Силами оборони України збито ще 17 ворожих безпілотників, крім того, чотири – локаційно втрачено.

- йдеться у повідомленні ПС ЗСУ у Telegram. 

Тож загалом, у ніч на 16 жовтня  сили оборони збили 68 ударних дронів із 136  локаційно втрачено – 64, повернулись у рф – два БПЛА, ще два - влучили. 

На Черкащині під час затяжної тривоги знищили 17 "шахедів" 16.10.24, 13:41 • 11998 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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