Силы ПВО сбили ракету над Запорожьем. Предварительно - Искандер-М
Киев • УНН
Украинские военные сбили ракету "Искандер-М" под Запорожьем, жертв и разрушений не зафиксировано.
Украинские военные сбили ракету, предварительно - Искандер-М, над Запорожьем. Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Юрий Малашко, передает УНН.
Около 11:34 враг атаковал Запорожье одной ракетой, предварительно - Искандер-М. Силами ПВО ракета обезврежена. Остатки упали на открытой территории в окрестностях города Запорожье
По его словам, информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
Ранее
Как сообщал УНН, во время воздушной тревоги в Запорожье прогремел взрыв.
Силы ПВО сбили ракету над Запорожьем. Предварительно - Искандер-М
Украинские военные сбили ракету "Искандер-М" под Запорожьем, жертв и разрушений не зафиксировано.
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