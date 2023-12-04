Силы ПВО на юге сбили ночью 10 "шахедов" и перехватили вражескую ракету

На юге подразделениям противовоздушной обороны в ночь на 4 декабря удалось уничтожить 10 вражеских БпЛА "Shahed", которые атаковали Николаевскую, Херсонскую и Кировоградскую области, сообщили в Силах обороны юга, пишет УНН.

Детали

Из временно оккупированного Крыма враг запустил ударные дроны типа "Shahed-131/136" через территорию временно оккупированной Херсонщины, а из тактической авиации в том же районе выпустил управляемую ракету Х-59.

Подразделениям противовоздушной обороны удалось уничтожить 10 вражеских БпЛА: 6 в небе Николаевщины, 3 на Херсонщине и 1 на Кировоградщине. Также на Кировоградщине уничтожена ракета Х-59.

Однако, в Херсонском и Бериславском районах враг попал по гражданским объектам. Разрушениям подверглись дом культуры и строительный магазин. Информации о пострадавших не поступало.

Напомним

В Николаевской области в ночь на 4 декабря силы противовоздушной обороны уничтожили шесть вражеских БпЛА "Shahed-131/136". Обломки дрона повредили здание агропредприятия и линию электропередач в Баштанском районе, обошлось без пострадавших.

В Кировоградской области во время ночной вражеской атаки работали силы ПВО, пострадавших и разрушений не фиксировали.