Силы ПВО Сирии подвели израильский беспилотник - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Силы ПВО сирийской правительственной армии сбили израильский беспилотник, который находился в воздушном пространстве Сирии. Об этом сообщает 9 канал, передает УНН.
Как отмечается, дрон был сбит 20 марта в районе Кунейтра.
Кадры дрона, который упал, были показаны в эфире "Аль-Манар".
Израильские СМИ пишут со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛа, что беспилотник серии Skylark ( "Жаворонок") упал на территории Сирии. При этом подчеркивается, что падение дрона не принесло вреда безопасности страны.
Напомним, израильские самолеты обстреляли ракетами из Сирии.