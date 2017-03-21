Силы ПВО Сирии подвели израильский беспилотник - СМИ

Как отмечается, дрон был сбит 20 марта в районе Кунейтра.

Кадры дрона, который упал, были показаны в эфире "Аль-Манар".

Израильские СМИ пишут со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛа, что беспилотник серии Skylark ( "Жаворонок") упал на территории Сирии. При этом подчеркивается, что падение дрона не принесло вреда безопасности страны.

Напомним, израильские самолеты обстреляли ракетами из Сирии.