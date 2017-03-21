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Сили ППО Сирії підбили ізраїльський безпілотник - ЗМІ

Сили ППО Сирії підбили ізраїльський безпілотник - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 березня. УНН. Сили ППО сирійської урядової армії збили ізраїльський безпілотник, який перебував в повітряному просторі Сирії. Про це повідомляє 9 канал, передає УНН.

Як зазначається, дрон був збитий 20 березня в районі Кунейтра.

Кадри дрона, який впав, були показані в ефірі "Аль-Манар".

Ізраїльські ЗМІ пишуть з посиланням на прес-службу ЦАХАЛу, що безпілотник серії Skylark ("Жайворонок") впав на території Сирії. При цьому підкреслюється, що падіння дрона не принесло шкоди безпеці країни.

Нагадаємо, ізраїльські літаки обстріляли ракетами з Сирії.

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