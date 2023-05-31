Силы обороны уничтожили 18 вражеских судов с начала полномасштабного вторжения: какие именно

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Киев • УНН

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КИЕВ. 31 мая. УНН. С начала полномасштабного вторжения Силы обороны уничтожили 18 вражеских кораблей и катеров, среди которых есть большой десантный корабль, а также десантные катера типа “Серна” и “Раптер”. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил командующий Военно-морских сил Вооруженных сил Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа, передает УНН.

Цитата

“По сводке мы видели: 18 кораблей и катеров было уничтожено Силами обороны. Это не только корабли и катера, которые уничтожены ВМС. Это были корабли, уничтоженные Сухопутными войсками, другими подразделениями. Что касается десантно-логистических средств – это один большой десантный корабль, который был затоплен в Бердянске Сухопутными войсками, 2 корабля повреждены, они до сих пор находятся в ремонте. Также ВМС уничтожен 1 десантный катер типа “Серна” и несколько десантных катеров типа “Раптер”, которые использовали для операций по захвату острова Змеиный. Остальные корабли сейчас находятся в портах, подконтрольных рф”, – сообщил Неижпапа.

Дополнение

Российское минобороны 24 мая в очередной раз обвинило ВСУ якобы в атаке на один из самых современных военных кораблей-шпионов в Черном море "Иван Хурс".

Хотя в минобороны рф утверждали, что атака якобы была безуспешной, на видео, распространяемых в соцсетях видно, что российский военный корабль, вероятно, был подбит.

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