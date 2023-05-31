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Сили оборони знищили 18 ворожих суден від початку повномасштабного вторгнення: які саме

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 травня. УНН. Від початку повномасштабного вторгнення Сили оборони знищили 18 ворожих кораблів та катерів, серед яких є великий десантний корабель, а також десантні катери типу “Серна” і “Раптер”. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив командувач Військово-морських сил Збройних сил України віце адмірал Олексій Неїжпапа, передає УНН.

Цитата

“По зведенню ми бачили: 18 кораблів і катерів було знищено Силами оборони. Це не тільки кораблі і катери, які знищені ВМС. Це були кораблі, знищені Сухопутними військами, іншими підрозділами. Що стосується десантно-логістичних засобів – це один великий десантний корабель, який був затоплений у Бердянську Сухопутними військами, 2 кораблі пошкоджено, вони досі знаходяться в ремонті. Також ВМС знищено 1 десантний катер типу “Серна” і декілька десантних катерів типу “Раптер”, які використовували для операцій із захоплення острова Зміїний. Решта кораблів зараз знаходяться в портах, підконтрольних рф”, – повідомив Неїжпапа.

Доповнення

Російське міноборони 24 травня в чергове звинуватило ЗСУ нібито в атаці на один із найсучасніших військових кораблів-шпигунів у Чорному морі "Іван Хурс".

Хоч у міноборони рф стверджували, що атака нібито була безуспішною, на відео, що поширюють у соцмережах видно, що російський військовий корабель, ймовріно, був підбитий.

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