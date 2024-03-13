Силы обороны Юга подбили катер российской дрг и опровергли заявления врага о якобы занятых новых плацдармах

Силы Обороны отчитались об уничтожении моторной лодки российской ДРГ на Херсонщине, и опровергли заявления оккупационных властей о якобы взятии плацдарма на правом берегу Днепра. О случае, который имел место минувшей ночью рассказали в телеграмм-канале Силы обороны Юга, передает УНН.

Детали

В пресс-службе Сил обороны Юга рассказали, что российская моторная лодка с диверсантами пыталась подойти к правому берегу Херсонщины в районе Антоновского моста. Однако, под плотным огнем украинских защитников была вынуждена отойти.

Выполняя диверсионно-разведывательную миссию, они пытались подойти к правому берегу в районе Антоновского моста. Под плотным огнем Сил обороны Украины оккупантский челнок фиерично повторил судьбу российского флота - потеряв четверть своей способности и наполненности, ретировался к левому берегу снова. - рассказали в ведомстве.

Подразделения из Сил обороны Юга надежно держат оборону правого берега. И не собираются уступать занятые рубежи врагу.

Зато, сальдо по примеру лжеца шойгу "зачистил" в своем телеграмм-канале плацдарм и собрался туда возвращаться. ... Наши подразделения надежно держат оборону правого берега, а враг в попытке получить псевдо-победу до псевдо-выборов готов терять, врать, позориться и погибать, чтобы удовлетворить амбиции диктатора. - добавили в ОК "Юг"

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