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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Силы обороны восстановили положение возле Торского в Донецкой области - DeepState

Силы обороны восстановили положение возле Торского в Донецкой области - DeepState

Киев  •  УНН

17 сентября 2024, 00:02  •  2280 просмотра

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По данным DeepState, украинские силы восстановили положение возле Торского. В то же время оккупанты продвинулись в районах Колесниковки, Невского, Новосадового, Новогродовки, Гродовки и Желанного Первого.

Силы обороны смогли восстановить положение возле Торского в Донецкой области. Но оккупанты продолжают продвигаться в районах других населенных пунктов. Об этом говорится в отчете DeepState, передает УНН.

Детали

«Силы Обороны Украины восстановили положение возле Торского. Враг продвинулся возле Колесниковки, Невского, Новосадового, Новогродовки, в Гродовке и Желанном Первом», - говорится в сообщении.

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