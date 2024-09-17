Силы обороны восстановили положение возле Торского в Донецкой области - DeepState
Киев • УНН
По данным DeepState, украинские силы восстановили положение возле Торского. В то же время оккупанты продвинулись в районах Колесниковки, Невского, Новосадового, Новогродовки, Гродовки и Желанного Первого.
Силы обороны смогли восстановить положение возле Торского в Донецкой области. Но оккупанты продолжают продвигаться в районах других населенных пунктов. Об этом говорится в отчете DeepState, передает УНН.
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«Силы Обороны Украины восстановили положение возле Торского. Враг продвинулся возле Колесниковки, Невского, Новосадового, Новогродовки, в Гродовке и Желанном Первом», - говорится в сообщении.
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