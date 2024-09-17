Сили оборони відновили становище біля Торського на Донеччині – DeepState
Київ • УНН
За даними DeepState, українські сили відновили становище біля Торського. Водночас окупанти просунулися в районах Колесниківки, Невського, Новосадового, Новогродівки, Гродівки та Желанного Першого.
Сили оборони змогли відновити становище біля Торського на Донеччині. Але окупанти продовжують просуватися в районах інших населених пунктів. Про це йдеться в звіті DeepState, передає УНН.
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"Сили Оборони України відновили положення біля Торського. Ворог просунувся біля Колесниківки, Невського, Новосадового, Новогродівки, в Гродівці та Желанному Першому", — йдеться в повідомленні.
Ворожі сили окупували Невельське та просунулися у Красногорівці - DeepState08.09.24, 01:31 • 25523 перегляди