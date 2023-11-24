Силы обороны усиливают революционными технологиями с Brave1 - Федоров
Киев • УНН
По словам вице-премьер-министра Михаила Федорова, Вооруженные силы Украины получают передовые технологии, такие как беспилотники и системы радиоэлектронной борьбы, разработанные при участии Brave1. Оборонный кластер Brave1 сотрудничает с инноваторами, и многие разработки уже эффективно поддерживают военные операции.
Украинские Силы обороны усиливают с помощью революционных инноваций, в частности последними технологиями из Brave1. Об этом написал Вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своих телеграмм канале, передает УНН.
Украинские БпЛА, морские дроны и автоматические турели уже эффективно показали себя на поле боя. Компактные системы РЭБа, плащи-невидимки, роботы-камикадзе имеют огромный потенциал. Ум и изобретательность - наше преимущество над врагом. И ключевую роль в развитии украинского defense tech играет Brave1.
Детали
По словам Михаила Федорова сейчас оборонный кластер объединил топовых разработчиков, новаторов и стартаперов, которые уже сейчас генерируют уникальные решения для наших военных.
Эти технологии меняют доктрину введения войны и просто в этот момент помогают Силам обороны эффективнее поражать врага, - настаивает Федоров.
Дополнительно
По словам руководительницы оборонного кластера Brave1 - Натальи Кушнерской, из 750 разработок в рамках Brave1 346 уже прошли военную экспертизу и являются интересными для сил безопасности и обороны. 79 проектов получили гранты на сумму более $1,4 млн. Еще 49 разработок на $745 000 находятся на стадии подписания договоров.
До конца года кластер выдаст гранты на сумму более $2 млн. А на следующий 2024 год BRAVE1 получит финансирование в размере 1,5 млрд грн и сможет увеличить объем грантов. Сейчас это $5000-25 000, а в 2024 это будет $10 000, $50 000 и $250 000.
Силы обороны усиливают революционными технологиями с Brave1 - Федоров
По словам вице-премьер-министра Михаила Федорова, Вооруженные силы Украины получают передовые технологии, такие как беспилотники и системы радиоэлектронной борьбы, разработанные при участии Brave1. Оборонный кластер Brave1 сотрудничает с инноваторами, и многие разработки уже эффективно поддерживают военные операции.
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