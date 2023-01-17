Силы обороны поразили пункт управления и 11 районов сосредоточения оккупантов - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за сутки поразили пункт управления, 11 районов сосредоточения оккупантов, состав горюче-смазочных материалов и состав боеприпасов врага. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
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"Слава Украине! Начались триста двадцать восьмые сутки российского широкомасштабного вторжения. Российские захватчики продолжают вести полномасштабную вооруженную агрессию против нашего государства. Нанося удары по населенным пунктам, враг продолжает уничтожать инфраструктуру и жилье гражданского населения, тем самым нарушает нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны", - говорится в сообщении.
Детали
За прошедшие сутки противник нанес 2 ракетных и 7 авиационных ударов и произвел более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В частности, по гражданской инфраструктуре есть раненые и погибшие среди мирного населения.
Высока опасность дальнейших российских авиационных и ракетных ударов по объектам на всей территории Украины.
Противник не оставляет своих намерений захватить полностью Донецкую область. Ведет наступательные действия в Бахмутском и Авдеевском направлениях.
За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах более 20 населенных пунктов, в том числе: Белогоровка Луганской области; Верхнекамянское, Спорное, Краснополевка, Соль, Соледар, Белогоровка, Бахмут, Северное, Камянка, Водяное, Невельское, Марьинка, Победа Донецкой области.
На Купянском, Лиманском и Новопавловском направлениях враг пытается улучшить тактическое положение, на Запорожском и Херсонском – продолжает обороняться.
На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений, наступательных группировок противника не обнаружено. Танковые, минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы свыше пятнадцати населенных пунктов. Среди них - Красное, Нескучное, Веселое, Гатище, Волчанск, Нестерное, Землянки, Новомлынск, Двухлетняя и Каменка Харьковской области.
На Купянском и Лиманском направлениях враг обстрелял районы более 15 населенных пунктов. В частности, это – Кисловка, Котляровка, Вишневое Харьковской области, а также Новоселовское, Андреевка, Макеевка, Кременная, Диброва, Терны и Ямполевка Луганской области.
На Бахмутском направлении огневого поражения потерпели, в частности, Выемка, Белогоровка, Соледар, Красная Гора, Парасковеевка, Бахмут, Клещиевка, Курдюмовка, Нью-Йорк и Веселое Донецкой области, а в общей сложности более 15 населенных пунктов.
На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали Авдеевка, Водяное, Первомайское, Георгиевка, Маринка и Новомихайловка на Донетчине.
На Новопавловском направлении обстреляны Угледар, Никольские Дачи и Большую Новоселку Донецкой области.
На Запорожском направлении от артиллерийского огня пострадали более 15 населенных пунктов, в частности, Времовка, Новополье на Доннечине и Полтавка, Малиновка, Гуляйполе, Малая Токмачка, Новоандреевка, Степное, Каменецкое и Плавное на Запорожье.
На Херсонском направлении оккупанты не прекращают террора гражданского населения. Минометные и артиллерийские обстрелы, в частности, получили Саблуковка, Качкаровка, Ольга, Тягинка, Ингулец и Херсон.
На временно занятых территориях, в населенных пунктах Заводовка, Горностаевка и Каиры Херсонской области, оккупанты остановили трансляцию всех украинских телеканалов, транслируется только российское телевидение.
Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за сутки поразили пункт управления, 11 районов сосредоточения оккупантов, состав горюче-смазочных материалов и состав боеприпасов врага.