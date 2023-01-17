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Сили оборони уразили пункт управління та 11 районів зосередження окупантів - Генштаб

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 січня. УНН. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили пункт управління, 11 районів зосередження окупантів, склад пально-мастильних матеріалів та склад боєприпасів ворога. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Сили оборони уразили пункт управління та 11 районів зосередження окупантів - Генштаб

Цитата

"Слава Україні! Розпочалася триста двадцять восьма доба російського широкомасштабного вторгнення. Російські загарбники продовжують вести повномасштабну збройну агресію проти нашої держави. Завдаючи ударів по населених пунктах, ворог продовжує знищувати інфраструктуру та помешкання цивільного населення, тим самим порушує норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Протягом минулої доби противник завдав 2 ракетних і 7 авіаційних ударів та здійснив понад 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Зокрема, по цивільній інфраструктурі, є поранені та загиблі серед мирного населення.

Високою є небезпека подальших російських авіаційних та ракетних ударів по об’єктах на всій території України.

Противник не полишає своїх намірів захопити повністю Донецьку області. Веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах понад 20 населених пунктів, в тому числі: Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Спірне, , Краснополівка, Сіль, Соледар, Білогорівка, Бахмут, Північне, Кам’янка, Водяне, Невельське, Мар’їнка, Побєда Донецької області.

На Куп’янському, Лиманському та Новопавлівському напрямках ворог намагається покращити тактичне положення, на Запорізькому та Херсонському - продовжує оборонятися.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка без суттєвих змін, наступальних угруповань противника не виявлено. Танкових, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони понад п’ятнадцяти населених пунктів. Серед них - Красне, Нескучне, Веселе, Гатище, Вовчанськ, Нестерне, Землянки, Новомлинськ, Дворічна і Кам’янка Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог обстріляв райони понад 15 населених пунктів. Зокрема це – Кислівка, Котлярівка, Вишневе Харківської області, а також Новоселівське, Андріївка, Макіївка, Кремінна, Діброва, Терни і Ямполівка Луганської області.

На Бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали, зокрема, Виїмка, Білогорівка, Соледар, Красна Гора, Парасковіївка, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Нью-Йорк та Веселе на Донеччині, а загалом понад 15 населених пунктів.

На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Авдіївка, Водяне, Первомайське, Георгіївка, Мар’їнка і Новомихайлівка на Донеччині.

На Новопавлівському напрямку обстріляно Вугледар, Микільські Дачі та Велику Новосілку Донецької області.

На Запорізькому напрямку від артилерійського вогню постраждали понад 15 населених пунктів, зокрема, Времівка, Новопіль на Доннечині та Полтавка, Малинівка, Гуляйполе, Мала Токмачка, Новоандріївка, Степове, Кам’янське і Плавні на Запоріжжі.

На Херсонському напрямку окупанти не припиняють терору цивільного населення. Мінометних та артилерійських обстрілів, зокрема, зазнали Саблуківка, Качкарівка, Ольгівка, Тягинка, Інгулець та Херсон.

На тимчасово зайнятих територіях, в населених пунктах Заводівка, Горностаївка та Каїри Херсонської області, окупанти зупинили трансляцію усіх українських телеканалів, транслюється тільки російське телебачення.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили пункт управління, 11 районів зосередження окупантів, склад пально-мастильних матеріалів та склад боєприпасів ворога.

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