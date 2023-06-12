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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Силы обороны таврического направления за сутки выполнили 1431 огневую задачу - бригадный генерал Тарнавский

Киев • УНН

 • 915809 просмотра

КИЕВ. 13 июня. УНН. Командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский заявил, что Силы обороны таврийского направления в течение суток выполнили 1431 огневую задачу, передает УНН.

Силы обороны таврического направления за сутки выполнили 1431 огневую задачу - бригадный генерал Тарнавский

Цитата

"Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны таврического направления в течение суток выполнили 1431 огневую задачу.

Потери врага убитыми и ранеными составили почти четыре роты", - отметил он.

Детали

Тарнавский добавил, что в результате выполнения огневых задач, было уничтожено и повреждено 25 единиц военной техники противника.

В частности, 6 танков, 5 единиц БМП, МТЛБ, гаубица 2С19 “Мста-С” и автомобильная техника. Также были уничтожены склады с боеприпасами врага.

Напомним

Бригадный генерал Александр Тарнавский опубликовал видео освобожденного украинскими военными села Сторожово Донецкой области, которое находилось в оккупации с марта 2022 года.

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