Сили оборони таврійського напрямку за добу виконали 1431 вогневе завдання - бригадний генерал Тарнавський
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський заявив, що Сили оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1431 вогневе завдання, передає УНН.
Цитата
"Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1431 вогневе завдання.
Втрати ворога вбитими та пораненими склали майже чотири роти", - зазначив він.
Деталі
Тарнавський додав, що внаслідок виконання вогневих завдань, було знищено та пошкоджено 25 одиниць військової техніки противника.
Зокрема, 6 танків, 5 одиниць БМП, МТЛБ, гаубиця 2С19 “Мста-С” та автомобільну техніку. Також було знищено склади з боєприпасами ворога.
Нагадаємо
Бригадний генерал Олександр Тарнавський опублікував відео звільненого українськими військовими села Сторожове Донецької області, яке перебувало в окупації з березня 2022 року.