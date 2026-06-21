Силы обороны поразили порт "Кавказ", нефтебазу и ПВО на Крымском мосту

Силы обороны Украины поразили морской порт "Кавказ", нефтебазу "ТЭС-Терминал-1" и ПВО врага на Крымском мосту. Об этом сообщил пресс-центр СБУ, передает УНН.

Детали

Спецназовцы Центра спецопераций "Альфа" Службы безопасности совместно с Силами беспилотных систем, Главным управлением разведки Министерства обороны и Силами специальных операций нанесли удары по морским, топливным и военным объектам врага. Цели располагались в краснодарском крае рф и на временно оккупированной территории Крыма - говорится в сообщении.

Украинские беспилотники попали по инфраструктуре морского порта "Кавказ" в Краснодарском крае. Они поразили резервуарный парк комплекса перегрузки нефтепродуктов и территорию нефтебазы.

Также в Керчи были поражены емкости с нефтепродуктами на нефтебазе "ТЭС-Терминал-1", где осуществляется перевалка мазута, сжиженного газа и светлых нефтепродуктов.

Кроме того, были выведены из строя четыре радиолокационные станции из состава зенитного ракетного комплекса С-400 и два зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь", размещенные непосредственно на Крымском мосту, отметили в СБУ.

В Службе безопасности добавили: спецоперации имеют важное значение для ослабления российского военного потенциала.

Уничтожение портовой инфраструктуры, топливных объектов и средств противовоздушной обороны усложняет логистику противника, снижает его способность обеспечивать войска ресурсами и создает дополнительные проблемы для переброски сил и техники - подчеркнули в СБУ.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил успешное применение модернизированных украинских дальнобойных дронов Fire Point по тюменскому НПЗ за более чем 2 тыс км от границы.

Также во временно оккупированном Крыму прекращена продажа топлива за наличные и безналичным расчетом. Также его нельзя купить по талонам для физических и юридических лиц.