Силы обороны атаковали дронами военные объекты в нескольких областях рф - СМИ
Киев • УНН
Силы обороны атаковали беспилотниками военные объекты в пяти российских городах, нанеся удар по ключевому производителю электроники, несмотря на усилия противовоздушной обороны.
Силы обороны ночью 30 декабря нанесли удар беспилотниками по военным объектам в Москве, Белгороде, Туле, Твери и Брянске. Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на собственные источники, пишет УНН.
По данным СМИ, для атаки использовали более 70 дронов различного типа. Взрывы прогремели в Москве, Белгороде, Туле, Твери и громче всего в Брянске, где группа БПЛА ударила по заводу "Кремний Эл", который является одним из крупнейших производителей электроники для военной техники рф, в частности ракет большой дальности и систем ПВО "Панцирь".
Российская ПВО смогла сбить определенную часть беспилотников, но значительное количество из них эффективно сработало по целям.
"В отличие от российских террористических ударов по территории Украины, Силы безопасности и обороны наносили удары исключительно по военным объектам врага", - отметили источники Общественного.
Напомним
Ночью 30 декабря в Брянской области на Брянский химический завод была осуществлена атака беспилотниками, один из которых упал и взорвался на территории предприятия.
Силы обороны атаковали дронами военные объекты в нескольких областях рф - СМИ
Силы обороны атаковали беспилотниками военные объекты в пяти российских городах, нанеся удар по ключевому производителю электроники, несмотря на усилия противовоздушной обороны.
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