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Силы обороны атаковали дронами военные объекты в нескольких областях рф - СМИ

Киев  •  УНН

30 декабрь 2023, 12:16  •  22319 просмотра

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Силы обороны атаковали беспилотниками военные объекты в пяти российских городах, нанеся удар по ключевому производителю электроники, несмотря на усилия противовоздушной обороны.

Силы обороны ночью 30 декабря нанесли удар беспилотниками по военным объектам в Москве, Белгороде, Туле, Твери и Брянске. Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на собственные источники, пишет УНН.

По данным СМИ, для атаки использовали более 70 дронов различного типа. Взрывы прогремели в Москве, Белгороде, Туле, Твери и громче всего в Брянске, где группа БПЛА ударила по заводу "Кремний Эл", который является одним из крупнейших производителей электроники для военной техники рф, в частности ракет большой дальности и систем ПВО "Панцирь".

Российская ПВО смогла сбить определенную часть беспилотников, но значительное количество из них эффективно сработало по целям.

"В отличие от российских террористических ударов по территории Украины, Силы безопасности и обороны наносили удары исключительно по военным объектам врага", - отметили источники Общественного.

Напомним

Ночью 30 декабря в Брянской области на Брянский химический завод была осуществлена атака беспилотниками, один из которых упал и взорвался на территории предприятия.

Павел Башинский

Павел Башинский

Война
Сили оборони атакували дронами військові об'єкти у кількох областях рф - ЗМІ
Defense forces attack military facilities in several regions of Russia with drones - media
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