Силы безопасности проводят рейды в Бразилии в связи с беспорядками 8 января

Детали

Приказы были выданы Верховным судом Бразилии, который стремится подавить финансистов и тех, кто участвовал в беспорядках.

Власти выдали восемь ордеров на превентивный арест и 16 ордеров на обыск и выемку для федерального округа и штатов Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро, Минас-Жерайс, Гояс и Мату-Гросу-ду-Сул.

По сообщению новостного агентства G1, власти задержали пятерых подозреваемых в ходе полицейских операций в пятницу.

Министр юстиции Флавио Дино подтвердил в Твиттере, что Федеральная полиция продолжает расследование в отношении тех, кто участвовал во вторжении 8 января.

На этой неделе администрация новоизбранного президента усилила присутствие сил безопасности в столице Бразилии. Правительство также удалило ряд сил безопасности после утверждений о том, что сторонникам Болсонару помогали силы безопасности во время вторжения и разграбления президентского дворца Планальто, Национального конгресса и Верховного федерального суда.

Власти также расследуют Болсонару в связи с его предполагаемой ролью в рейдах на Конгресс и другие правительственные здания.

Дополнение

Болсонару проиграл Луису Инасио Луле да Силве в напряженной президентской гонке 30 октября прошлого года. По данным Верховного избирательного суда Бразилии (TSE), Лула набрал 50,9% голосов по сравнению с 49,1% Болсонару.

После победы Лулы сторонники Болсонару провели демонстрации, многие из которых перекрыли дороги по всей стране и призвали к вмешательству военных.

Лула был приведен к присяге в качестве президента Бразилии на третий срок 1 января 2023 года.