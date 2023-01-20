Сили безпеки проводять рейди у Бразилії в зв'язку із заворушеннями 8 січня

КИЇВ. 20 січня. УНН. Сили безпеки в п'ятницю провели рейди у п'яти штатах та у федеральному окрузі, націлившись на прихильників колишнього президента Жаїра Болсонару, які 8 січня вторглися до урядових будівель у столиці Бразиліа та обшукали їх. Про це пише Reuters, передає УНН.