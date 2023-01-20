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Сили безпеки проводять рейди у Бразилії в зв'язку із заворушеннями 8 січня

Київ • УНН

 • 1334186 перегляди

КИЇВ. 20 січня. УНН. Сили безпеки в п'ятницю провели рейди у п'яти штатах та у федеральному окрузі, націлившись на прихильників колишнього президента Жаїра Болсонару, які 8 січня вторглися до урядових будівель у столиці Бразиліа та обшукали їх. Про це пише Reuters, передає УНН.

Сили безпеки проводять рейди у Бразилії в зв'язку із заворушеннями 8 січня

Деталі

Накази були надані Верховним судом Бразилії, який прагне придушити фінансистів та тих, хто брав участь у заворушеннях.

Влада видала вісім ордерів на превентивний арешт і 16 ордерів на обшук та виїмку для федерального округу та штатів Сан-Паулу, Ріо-де-Жанейро, Мінас-Жерайс, Гояс та Мату-Гросу-ду-Сул.

За повідомленням новинного агентства G1, влада затримала п'ятьох підозрюваних у ході поліцейських операцій у п'ятницю.

Міністр юстиції Флавіо Діно підтвердив у Твіттері, що Федеральна поліція продовжує розслідування щодо тих, хто брав участь у вторгненні 8 січня.

Цього тижня адміністрація новообраного президента посилила присутність сил безпеки у столиці Бразиліа. Уряд також видалив низку сил безпеки після тверджень про те, що прихильникам Болсонару допомагали сили безпеки під час вторгнення та розграбування президентського палацу Планальто, Національного конгресу та Верховного федерального суду.

Влада також розслідує Болсонару у зв'язку з його передбачуваною роллю в рейдах на Конгрес та інші урядові будівлі.

Доповнення

Болсонару програв Луїзу Інасіо Лулі да Сілві у напружених президентських перегонах 30 жовтня минулого року. За даними Верховного виборчого суду Бразилії (TSE), Лула набрав 50,9% голосів, порівняно з 49,1% Болсонару.

Після перемоги Лули прихильники Болсонару провели демонстрації, багато з яких перекрили дороги по всій країні та закликали до втручання військових.

Лула був приведений до присяги як президент Бразилії на третій термін 1 січня 2023 року.

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