Силы беспилотных систем уничтожили российский С-400, который мог обстреливать Киев

Операторы 413 полка Сил беспилотных систем "Рейд" обнаружили и уничтожили в брянской области пусковую установку зенитно-ракетного комплекса С-400, которая использовалась для пусков баллистических ракет по наземным целям. Об этом говорится в сообщении полка в соцсети Х, передает УНН.

В ночь на 6 июля 2026 года, во время очередного массированного удара рф по Украине, операторы 413 полка СБС "Рейд" обнаружили и уничтожили на брянщине пусковую установку комплекса С-400, которая использовалась для пусков баллистических ракет по наземным целям