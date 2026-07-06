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Силы беспилотных систем уничтожили российский С-400, который мог обстреливать Киев

Киев • УНН

 • 1156 просмотра

В ночь на 6 июля 2026 года операторы 413 полка СБС "Рейд" обнаружили и уничтожили пусковую установку С-400 в Брянской области. Территория использовалась для пусков баллистических ракет по Киеву.

Силы беспилотных систем уничтожили российский С-400, который мог обстреливать Киев

Операторы 413 полка Сил беспилотных систем "Рейд" обнаружили и уничтожили в брянской области пусковую установку зенитно-ракетного комплекса С-400, которая использовалась для пусков баллистических ракет по наземным целям. Об этом говорится в сообщении полка в соцсети Х, передает УНН

В ночь на 6 июля 2026 года, во время очередного массированного удара рф по Украине, операторы 413 полка СБС "Рейд" обнаружили и уничтожили на брянщине пусковую установку комплекса С-400, которая использовалась для пусков баллистических ракет по наземным целям 

- говорится в сообщении. 

В полку заявили, что территория брянской области является одним из стандартных районов, откуда россияне проводят пуски баллистических ракет по Киеву, а успех удара - означает сохраненные жизни гражданских украинцев, вопреки общему замыслу врага.

Напомним 

Операторы спецподразделения ГУР МО Украины "Кабул 9" уничтожили два вражеских дорогостоящих и редких беспилотника "Орион" во временно оккупированном Крыму. 

Павел Башинский

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