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Сила рода: украинские мастера работают над созданием музея "Яворовской игрушки"

Сила рода: украинские мастера работают над созданием музея "Яворовской игрушки"

Киев  •  УНН

 • 9605 просмотра

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Украинские мастера работают над созданием музея "Яворовской игрушки".

В селе Ивано-Франково, что во Львовской области, продолжаются работы по созданию музея-мастерской "Яворовской игрушки", передает УНН.

Детали

Инициаторы проекта - украинские мастера Остап Сойка и Оксана Когут. Они работают над возрождением и сохранением традиции яворовской игрушки последние 15 лет.

Не так давно художники, при поддержке благотворительного фонда "МХП-Громаді" в рамках конкурса социальных инициатив "Час діяти, Україно!", создали альбом "Яворовская игрушка". В альбоме представлены традиционные игрушки из собственной коллекции художников и авторские произведения, которые свидетельствуют достижения и актуальные направления развития яворовской игрушки на аутентичной основе.

Стоимость альбома - 1500 грн.

Реализованные от продажи альбомов средства будут направлены на создание музея-мастерской "Яворовской игрушки".

Работы по ремонту музея уже начались. Поэтому для художников крайне важно иметь финансовую возможность продолжать ремонтные работы.

"Уникальное искусство, а мы считаем, что яворовская игрушка, которая входит в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины, является именно уникальным, должно жить и развиваться", - комментируют художники.

Справка

Яворовская игрушка - это особое изделие из осинового дерева, с историей более 400 лет. Она внесена в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины.

Ученые считают, что яворовская игрушка возникла еще в XVII веке - тогда действовал отдельный центр, где их изготавливали целыми семьями.

Раньше игрушки не разрисовывали. Цвет начал появляться только в начале XX века и не имел какого-то сакрального значения. Художники использовали самые доступные цвета, которые добывали из природных компонентов: травы, земли, цветов. Вероятно, если бы красок было больше, то и цветов было бы также больше.

Есть около двух десятков разновидностей яворовской игрушки. Самые известные - птичка, хлопающая крылышками, тележки, меблики, лошадки, лапавка, деркач, тарахкальце, колотушка, свистульки, свирели, танцоры и тарадайка.

"МХП-Громаді" - украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия - комплексное развитие громад.

География деятельности насчитывает 13 областей Украины: более 700 городов и сел. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, которые находятся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, громады, больницы и роддомы, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Культура
ukrainaУкраина
lvovЛьвов

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