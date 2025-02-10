Сила роду: українські майстри працюють над створенням музею "Яворівської іграшки"

У селі Івано-Франкове, що на Львівщині, тривають роботи зі створення музею-майстерні "Яворівської іграшки", передає УНН.

Деталі

Ініціатори проєкту - українські майстри Остап Сойка та Оксана Когут. Вони працюють над відродженням та збереженням традиції яворівської забавки останні 15 років.

Не так давно митці, за підтримки благодійного фонду "МХП-Громаді" в межах конкурсу соціальних ініціатив "Час діяти, Україно!", створили альбом "Яворівська іграшка". В альбомі представлені традиційні іграшки з власної колекції митців та авторські твори, які засвідчують здобутки та актуальні напрями розвитку яворівської іграшки на автентичній основі.

Вартість альбому – 1500 грн.

Реалізовані від продажу альбомів кошти будуть спрямовані на створення музею-майстерні "Яворівської іграшки".

Роботи з ремонту музею вже розпочалися. Тому для митців вкрай важливо мати фінансову можливість продовжувати ремонтні роботи.

"Унікальне мистецтво, а ми вважаємо, що яворівська іграшка, яка входить до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України, є саме унікальним, має жити та розвиватись", - коментують митці.

Довідка

Яворівська іграшка - це особливий виріб з осикового дерева, з історією понад 400 років. Вона внесена у Національний перелік елементів нематеріальної культурної спадщини України.

Науковці вважають, що яворівська іграшка виникла ще в XVII столітті - тоді діяв окремий осередок, де їх виготовляли цілими сім'ями.

Раніше іграшки не розмальовували. Колір почав з’являтись лише на початку XX століття і не мав якогось сакрального значення. Митці використовували найдоступніші кольори, що добували з природних компонентів: трави, землі, квітів. Імовірно, якби фарб було більше, то й кольорів було б також більше.

Є близько двох десятків різновидів яворівської забавки. Найвідоміші - пташка, що хлопає крильцями, возики, меблики, коники, лапавка, деркач, тарахкальце, калатало, свищики, сопілки, танцюристи і тарадайка.

"МХП-Громаді" - український благодійний фонд, який почав свою діяльність у 2015 році. Його головна місія - комплексний розвиток громад.

Географія діяльності налічує 13 областей України: понад 700 містечок і сіл. Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників і рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт і літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.